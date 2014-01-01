|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|348010BSX
|Наименование
|348 010B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Land Rover Freelander 1.8i 16V/2.0Di 98-00
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|129,2
|Толщина [мм]
|18
|Толщина 2 [мм]
|17,2
|Высота [мм]
|68,6
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с прижимной пластиной
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 348 010B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Land Rover Freelander 1.8i 16V/2.0Di 98-00 STELLOX с артикулом 348010BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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