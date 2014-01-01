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348 010B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Land Rover Freelander 1.8i 16V/2.0Di 98-00 артикул 348010BSX STELLOX в Алматы

348010BSX STELLOX 348 010B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Land Rover Freelander 1.8i 16V/2.0Di 98-00
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 348010BSX
Наименование 348 010B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Land Rover Freelander 1.8i 16V/2.0Di 98-00
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 129,2
Толщина [мм] 18
Толщина 2 [мм] 17,2
Высота [мм] 68,6
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 348 010B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Land Rover Freelander 1.8i 16V/2.0Di 98-00 STELLOX с артикулом 348010BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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