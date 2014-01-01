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/ Stellox 348010BSX 348 010B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Land Rover Freelander 1.8i 16V/2.0Di 98-00

348 010B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Land Rover Freelander 1.8i 16V/2.0Di 98-00 артикул 348010BSX STELLOX в Алматы

Производитель / Поставщик STELLOX № Производителя 348010BSX Наименование 348 010B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Land Rover Freelander 1.8i 16V/2.0Di 98-00 Сторона установки передний мост Длина [мм] 129,2 Толщина [мм] 18 Толщина 2 [мм] 17,2 Высота [мм] 68,6 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной показать еще С этим товаром покупают... GAZ 33023501077 Тормозной диск STELLOX 0701015SX Комплект сцепления STELLOX 058100SX Комплект тормозных колодок Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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