|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|348002BSX
|Наименование
|348 002B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Honda Civic 1.4-2.0 &16V 95-01, Rover 200/400 90-00
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|129,2
|Толщина [мм]
|18
|Высота [мм]
|68,6
|Тормозная установка
|Girling
|проверочное значение
|E190R-01022/242
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Вес [кг]
|1,671
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с прижимной пластиной
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 348 002B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Honda Civic 1.4-2.0 &16V 95-01, Rover 200/400 90-00 STELLOX с артикулом 348002BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита