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348 002B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Honda Civic 1.4-2.0 &16V 95-01, Rover 200/400 90-00 артикул 348002BSX STELLOX в Алматы

348002BSX STELLOX 348 002B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Honda Civic 1.4-2.0 &16V 95-01, Rover 200/400 90-00
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 348002BSX
Наименование 348 002B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Honda Civic 1.4-2.0 &16V 95-01, Rover 200/400 90-00
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 129,2
Толщина [мм] 18
Высота [мм] 68,6
Тормозная установка Girling
проверочное значение E190R-01022/242
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 1,671
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 348 002B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Honda Civic 1.4-2.0 &16V 95-01, Rover 200/400 90-00 STELLOX с артикулом 348002BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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