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/ Stellox 346012BSX 346 012B-SX_колодки дисковые задние! с антискрип. пластинами\ Ssangyong Korando 2.0i-3.2i/2.9D 97-99

346 012B-SX_колодки дисковые задние! с антискрип. пластинами\ Ssangyong Korando 2.0i-3.2i/2.9D 97-99 артикул 346012BSX STELLOX в Алматы

Производитель / Поставщик STELLOX № Производителя 346012BSX Наименование 346 012B-SX_колодки дисковые задние! с антискрип. пластинами\ Ssangyong Korando 2.0i-3.2i/2.9D 97-99 Сторона установки Задний мост Длина [мм] 114 Толщина [мм] 14,2 Высота [мм] 54 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной, с винтами Количество датчиков износа [на ось] 2 Высота 1 [мм] 55 Датчик износа вкл. датчик износа Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной Толщина 1 [мм] 15,2 показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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