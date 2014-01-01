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346 012B-SX_колодки дисковые задние! с антискрип. пластинами\ Ssangyong Korando 2.0i-3.2i/2.9D 97-99 артикул 346012BSX STELLOX в Алматы

346012BSX STELLOX 346 012B-SX_колодки дисковые задние! с антискрип. пластинами\ Ssangyong Korando 2.0i-3.2i/2.9D 97-99
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 346012BSX
Наименование 346 012B-SX_колодки дисковые задние! с антискрип. пластинами\ Ssangyong Korando 2.0i-3.2i/2.9D 97-99
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 114
Толщина [мм] 14,2
Высота [мм] 54
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной, с винтами
Количество датчиков износа [на ось] 2
Высота 1 [мм] 55
Датчик износа вкл. датчик износа
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Толщина 1 [мм] 15,2
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 346 012B-SX_колодки дисковые задние! с антискрип. пластинами\ Ssangyong Korando 2.0i-3.2i/2.9D 97-99 STELLOX с артикулом 346012BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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