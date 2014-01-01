|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|346012BSX
|Наименование
|346 012B-SX_колодки дисковые задние! с антискрип. пластинами\ Ssangyong Korando 2.0i-3.2i/2.9D 97-99
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|114
|Толщина [мм]
|14,2
|Высота [мм]
|54
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с прижимной пластиной, с винтами
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Высота 1 [мм]
|55
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Толщина 1 [мм]
|15,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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