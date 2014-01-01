|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|345101SX
|Наименование
|345 101-SX_=4334.01 !колодки барабанные\ Toyota Paseo 1.5 16V 95-99/Staret 1.0-1.5D 89-96
|Сторона установки
|Задний мост
|Ширина [мм]
|27
|Диаметр [мм]
|180
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без рычага
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 345 101-SX_=4334.01 !колодки барабанные\ Toyota Paseo 1.5 16V 95-99/Staret 1.0-1.5D 89-96 STELLOX с артикулом 345101SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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