|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|343002BSX
|Наименование
|343 002B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Toyota Starlet 1.0-1.5D 89-99 без ABS
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|132
|Длина 2 [мм]
|106,3
|Толщина [мм]
|13,6
|Высота [мм]
|54,5
|Высота 2 [мм]
|45,9
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с прижимной пластиной
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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