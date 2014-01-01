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/ Stellox 343002BSX 343 002B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Toyota Starlet 1.0-1.5D 89-99 без ABS

343 002B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Toyota Starlet 1.0-1.5D 89-99 без ABS артикул 343002BSX STELLOX в Алматы

Производитель / Поставщик STELLOX № Производителя 343002BSX Наименование 343 002B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Toyota Starlet 1.0-1.5D 89-99 без ABS Сторона установки передний мост Длина [мм] 132 Длина 2 [мм] 106,3 Толщина [мм] 13,6 Высота [мм] 54,5 Высота 2 [мм] 45,9 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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