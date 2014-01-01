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/ Stellox 342004BSX 342 004B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пластинами\ Ford Escort 1.3-1.8TD 95-98

342 004B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пластинами\ Ford Escort 1.3-1.8TD 95-98 артикул 342004BSX STELLOX в Алматы

Производитель / Поставщик STELLOX № Производителя 342004BSX Наименование 342 004B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пластинами\ Ford Escort 1.3-1.8TD 95-98 Сторона установки передний мост Длина [мм] 131 Толщина [мм] 18,6 Высота [мм] 57,5 Тормозная установка Bendix проверочное значение E190R-01022/205 Вес [кг] 1,225 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной показать еще С этим товаром покупают... REMSA 609610 Тормозной диск Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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