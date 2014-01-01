|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|342004BSX
|Наименование
|342 004B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пластинами\ Ford Escort 1.3-1.8TD 95-98
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|131
|Толщина [мм]
|18,6
|Высота [мм]
|57,5
|Тормозная установка
|Bendix
|проверочное значение
|E190R-01022/205
|Вес [кг]
|1,225
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с прижимной пластиной
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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