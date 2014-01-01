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342 004B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пластинами\ Ford Escort 1.3-1.8TD 95-98 артикул 342004BSX STELLOX в Алматы

342004BSX STELLOX 342 004B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пластинами\ Ford Escort 1.3-1.8TD 95-98
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 342004BSX
Наименование 342 004B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пластинами\ Ford Escort 1.3-1.8TD 95-98
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 131
Толщина [мм] 18,6
Высота [мм] 57,5
Тормозная установка Bendix
проверочное значение E190R-01022/205
Вес [кг] 1,225
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 342 004B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пластинами\ Ford Escort 1.3-1.8TD 95-98 STELLOX с артикулом 342004BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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