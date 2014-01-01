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342 000-SX_=331 00=FDB617 !колодки дисковые п.\ Ford Escort/Orion 1.3-1.8TD 90-96 артикул 342000SX STELLOX в Алматы

342000SX STELLOX 342 000-SX_=331 00=FDB617 !колодки дисковые п.\ Ford Escort/Orion 1.3-1.8TD 90-96
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 342000SX
Наименование 342 000-SX_=331 00=FDB617 !колодки дисковые п.\ Ford Escort/Orion 1.3-1.8TD 90-96
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 131
Толщина [мм] 18,6
Высота [мм] 57,5
Тормозная установка Bendix
проверочное значение E190R-01022/205
Вес [кг] 1,21

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 342 000-SX_=331 00=FDB617 !колодки дисковые п.\ Ford Escort/Orion 1.3-1.8TD 90-96 STELLOX с артикулом 342000SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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