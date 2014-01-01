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34-00214-SX_сальник р/в задний! 30x40x7\ Rover 75/825 2.5 24V KV6 96> (x4) артикул 3400214SX STELLOX в Алматы

3400214SX STELLOX 34-00214-SX_сальник р/в задний! 30x40x7\ Rover 75/825 2.5 24V KV6 96> (x4)
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 3400214SX
Наименование 34-00214-SX_сальник р/в задний! 30x40x7\ Rover 75/825 2.5 24V KV6 96> (x4)
Внутренний диаметр 30
Наружный диаметр [мм] 40
Ширина [мм] 7
Вес [кг] 0,019

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 34-00214-SX_сальник р/в задний! 30x40x7\ Rover 75/825 2.5 24V KV6 96> (x4) STELLOX с артикулом 3400214SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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