|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|3400214SX
|Наименование
|34-00214-SX_сальник р/в задний! 30x40x7\ Rover 75/825 2.5 24V KV6 96> (x4)
|Внутренний диаметр
|30
|Наружный диаметр [мм]
|40
|Ширина [мм]
|7
|Вес [кг]
|0,019
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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