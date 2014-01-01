|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|3400213SX
|Наименование
|34-00213-SX_сальник к/в передний! 34x48x7\ Mazda 323/626 1.5-2.0D 82>
|Внутренний диаметр
|34
|Наружный диаметр [мм]
|48
|Ширина [мм]
|7
|Вес [кг]
|0,014
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 34-00213-SX_сальник к/в передний! 34x48x7\ Mazda 323/626 1.5-2.0D 82> STELLOX с артикулом 3400213SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита