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34-00030-SX_сальник дифференциала! 35x56x9/14.8\ Mazda 323/626 80-97, Mitsubishi Galant all 85-96 артикул 3400030SX STELLOX в Алматы

3400030SX STELLOX 34-00030-SX_сальник дифференциала! 35x56x9/14.8\ Mazda 323/626 80-97, Mitsubishi Galant all 85-96
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 3400030SX
Наименование 34-00030-SX_сальник дифференциала! 35x56x9/14.8\ Mazda 323/626 80-97, Mitsubishi Galant all 85-96
Высота 1 [мм] 9
Высота 2 [мм] 14,8
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Наружный диаметр 1 [мм] 56
Внутренний диаметр 1(мм) 35
Сторона установки Ведущий мост

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD (CW5W) 2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD (CW6W) 2006.11 - 2012.11

Если хотите купить 34-00030-SX_сальник дифференциала! 35x56x9/14.8\ Mazda 323/626 80-97, Mitsubishi Galant all 85-96 STELLOX с артикулом 3400030SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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