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34-00026-SX_сальник р/в передний! 38x52x6\ Ford Fiesta/Focus/Fusion 1.2/1.4/1.6 16V 95> артикул 3400026SX STELLOX в Алматы

3400026SX STELLOX 34-00026-SX_сальник р/в передний! 38x52x6\ Ford Fiesta/Focus/Fusion 1.2/1.4/1.6 16V 95>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 3400026SX
Наименование 34-00026-SX_сальник р/в передний! 38x52x6\ Ford Fiesta/Focus/Fusion 1.2/1.4/1.6 16V 95>
Сторона установки Задний мост
Высота 1 [мм] 6
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Наружный диаметр 1 [мм] 52
Внутренний диаметр 1(мм) 38

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 34-00026-SX_сальник р/в передний! 38x52x6\ Ford Fiesta/Focus/Fusion 1.2/1.4/1.6 16V 95> STELLOX с артикулом 3400026SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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