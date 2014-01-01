|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|3400026SX
|Наименование
|34-00026-SX_сальник р/в передний! 38x52x6\ Ford Fiesta/Focus/Fusion 1.2/1.4/1.6 16V 95>
|Сторона установки
|Задний мост
|Высота 1 [мм]
|6
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Наружный диаметр 1 [мм]
|52
|Внутренний диаметр 1(мм)
|38
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 34-00026-SX_сальник р/в передний! 38x52x6\ Ford Fiesta/Focus/Fusion 1.2/1.4/1.6 16V 95> STELLOX с артикулом 3400026SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита