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34-00024-SX_сальник к/в передний! 42x55x7\ Opel Astra/Corsa/Agila/Vectra/Zafira 1.0/1.2/1.4/2.2 98> артикул 3400024SX STELLOX в Алматы

3400024SX STELLOX 34-00024-SX_сальник к/в передний! 42x55x7\ Opel Astra/Corsa/Agila/Vectra/Zafira 1.0/1.2/1.4/2.2 98>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 3400024SX
Наименование 34-00024-SX_сальник к/в передний! 42x55x7\ Opel Astra/Corsa/Agila/Vectra/Zafira 1.0/1.2/1.4/2.2 98>
Сторона установки передняя сторона
Высота 1 [мм] 7
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Наружный диаметр 1 [мм] 55
Внутренний диаметр 1(мм) 42

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD (CW5W) 2006.11 - 2012.11

Если хотите купить 34-00024-SX_сальник к/в передний! 42x55x7\ Opel Astra/Corsa/Agila/Vectra/Zafira 1.0/1.2/1.4/2.2 98> STELLOX с артикулом 3400024SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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