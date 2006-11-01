|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|3400024SX
|Наименование
|34-00024-SX_сальник к/в передний! 42x55x7\ Opel Astra/Corsa/Agila/Vectra/Zafira 1.0/1.2/1.4/2.2 98>
|Сторона установки
|передняя сторона
|Высота 1 [мм]
|7
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Наружный диаметр 1 [мм]
|55
|Внутренний диаметр 1(мм)
|42
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.4 4WD (CW5W)
2006.11 - 2012.11
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