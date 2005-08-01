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34-00019-SX_сальник дифференциала! 40x60x10/11.5\ VW Passat/Golf 1.4-1.9TD 90> артикул 3400019SX STELLOX в Алматы

3400019SX STELLOX 34-00019-SX_сальник дифференциала! 40x60x10/11.5\ VW Passat/Golf 1.4-1.9TD 90>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 3400019SX
Наименование 34-00019-SX_сальник дифференциала! 40x60x10/11.5\ VW Passat/Golf 1.4-1.9TD 90>
Сторона установки с обеих сторон
Высота 1 [мм] 10
Высота 2 [мм] 11,5
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Тип кручения переменное кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем
Наружный диаметр 1 [мм] 60
Внутренний диаметр 1(мм) 40

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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 2005.08 - 2010.10
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 2005.08 - 2010.10

Если хотите купить 34-00019-SX_сальник дифференциала! 40x60x10/11.5\ VW Passat/Golf 1.4-1.9TD 90> STELLOX с артикулом 3400019SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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