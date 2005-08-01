|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|3400019SX
|Наименование
|34-00019-SX_сальник дифференциала! 40x60x10/11.5\ VW Passat/Golf 1.4-1.9TD 90>
|Сторона установки
|с обеих сторон
|Высота 1 [мм]
|10
|Высота 2 [мм]
|11,5
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Тип кручения
|переменное кручение
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|Наружный диаметр 1 [мм]
|60
|Внутренний диаметр 1(мм)
|40
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
JETTA III (1K2)
1.4 TSI
2005.08 - 2010.10
VW
JETTA III (1K2)
1.4 TSI
2005.08 - 2010.10
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