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34-00013-SX_сальник р/в передний! 40x52x7\ Nissan Primera/Patrol/100NX 1.6/2.8D 88> артикул 3400013SX STELLOX в Алматы

3400013SX STELLOX 34-00013-SX_сальник р/в передний! 40x52x7\ Nissan Primera/Patrol/100NX 1.6/2.8D 88>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 3400013SX
Наименование 34-00013-SX_сальник р/в передний! 40x52x7\ Nissan Primera/Patrol/100NX 1.6/2.8D 88>
Сторона установки передняя сторона
Высота 1 [мм] 7
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Наружный диаметр 1 [мм] 52
Внутренний диаметр 1(мм) 40

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN ALMERA Classic (B10) 1.6 16V 2006.03 - Выпускается

Если хотите купить 34-00013-SX_сальник р/в передний! 40x52x7\ Nissan Primera/Patrol/100NX 1.6/2.8D 88> STELLOX с артикулом 3400013SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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