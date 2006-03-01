|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|3400013SX
|Наименование
|34-00013-SX_сальник р/в передний! 40x52x7\ Nissan Primera/Patrol/100NX 1.6/2.8D 88>
|Сторона установки
|передняя сторона
|Высота 1 [мм]
|7
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|Наружный диаметр 1 [мм]
|52
|Внутренний диаметр 1(мм)
|40
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
ALMERA Classic (B10)
1.6 16V
2006.03 - Выпускается
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