|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|3400011SX
|Наименование
|34-00011-SX_сальник дифференциала! 45x60x8\ Audi 80/100/A4/A6, VW Passat/T4 1.6-2.5TDi 90>
|Сторона установки
|Задний мост
|Высота 1 [мм]
|8
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Тип кручения
|переменное кручение
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|Наружный диаметр 1 [мм]
|60
|Внутренний диаметр 1(мм)
|45
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
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