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34-00011-SX_сальник дифференциала! 45x60x8\ Audi 80/100/A4/A6, VW Passat/T4 1.6-2.5TDi 90> артикул 3400011SX STELLOX в Алматы

3400011SX STELLOX 34-00011-SX_сальник дифференциала! 45x60x8\ Audi 80/100/A4/A6, VW Passat/T4 1.6-2.5TDi 90>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 3400011SX
Наименование 34-00011-SX_сальник дифференциала! 45x60x8\ Audi 80/100/A4/A6, VW Passat/T4 1.6-2.5TDi 90>
Сторона установки Задний мост
Высота 1 [мм] 8
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Тип кручения переменное кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем
Наружный диаметр 1 [мм] 60
Внутренний диаметр 1(мм) 45

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05

Если хотите купить 34-00011-SX_сальник дифференциала! 45x60x8\ Audi 80/100/A4/A6, VW Passat/T4 1.6-2.5TDi 90> STELLOX с артикулом 3400011SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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