|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|340000SX
|Наименование
|340 000-SX_=329 00=FDB654=572163B !колодки дисковые з.\ Mazda 323 1.8 91-98/MX5/Miata 1.6/1.8 89-98
|Сторона установки
|Задний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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