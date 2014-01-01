|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|3400004SX
|Наименование
|34-00004-SX_сальник дифференциала левый! 40x58x10\ Citroen Xantia/XM, Peugeot 406/605/607/Boxer 90>
|Сторона установки
|передняя сторона
|Высота 1 [мм]
|10
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Тип кручения
|переменное кручение
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|Наружный диаметр 1 [мм]
|58
|Внутренний диаметр 1(мм)
|40
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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