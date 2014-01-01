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34-00004-SX_сальник дифференциала левый! 40x58x10\ Citroen Xantia/XM, Peugeot 406/605/607/Boxer 90> артикул 3400004SX STELLOX в Алматы

3400004SX STELLOX 34-00004-SX_сальник дифференциала левый! 40x58x10\ Citroen Xantia/XM, Peugeot 406/605/607/Boxer 90>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 3400004SX
Наименование 34-00004-SX_сальник дифференциала левый! 40x58x10\ Citroen Xantia/XM, Peugeot 406/605/607/Boxer 90>
Сторона установки передняя сторона
Высота 1 [мм] 10
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Тип кручения переменное кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем
Наружный диаметр 1 [мм] 58
Внутренний диаметр 1(мм) 40

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 34-00004-SX_сальник дифференциала левый! 40x58x10\ Citroen Xantia/XM, Peugeot 406/605/607/Boxer 90> STELLOX с артикулом 3400004SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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