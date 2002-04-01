|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|3400001SX
|Наименование
|34-00001-SX_сальник р/в передний! 32x47x10\ Audi 80/100/A4/A6, VW Golf/Passat/T4 1.3-2.5TDi 82>
|Сторона установки
|передняя сторона
|Высота 1 [мм]
|10
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Тип кручения
|переменное кручение
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|Наружный диаметр 1 [мм]
|47
|Внутренний диаметр 1(мм)
|32
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
3.0 TDI
2007.02 - 2010.09
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
VW
JETTA III (1K2)
1.4 TSI
2005.08 - 2010.10
VW
JETTA III (1K2)
1.4 TSI
2005.08 - 2010.10
VW
PHAETON (3D)
3.0 V6 TDI 4motion
2002.04 - Выпускается
VW
PHAETON (3D)
3.0 V6 TDI 4motion
2002.04 - Выпускается
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.0 V6 TDI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
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