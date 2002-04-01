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34-00001-SX_сальник р/в передний! 32x47x10\ Audi 80/100/A4/A6, VW Golf/Passat/T4 1.3-2.5TDi 82> артикул 3400001SX STELLOX в Алматы

3400001SX STELLOX 34-00001-SX_сальник р/в передний! 32x47x10\ Audi 80/100/A4/A6, VW Golf/Passat/T4 1.3-2.5TDi 82>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 3400001SX
Наименование 34-00001-SX_сальник р/в передний! 32x47x10\ Audi 80/100/A4/A6, VW Golf/Passat/T4 1.3-2.5TDi 82>
Сторона установки передняя сторона
Высота 1 [мм] 10
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Тип кручения переменное кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем
Наружный диаметр 1 [мм] 47
Внутренний диаметр 1(мм) 32

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.0 TDI 2007.02 - 2010.09
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
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VW PHAETON (3D) 3.0 V6 TDI 4motion 2002.04 - Выпускается
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2002.10 - 2010.05
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010.01 - Выпускается

Если хотите купить 34-00001-SX_сальник р/в передний! 32x47x10\ Audi 80/100/A4/A6, VW Golf/Passat/T4 1.3-2.5TDi 82> STELLOX с артикулом 3400001SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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