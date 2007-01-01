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336 052-SX_=325 52 !колодки дисковые з.\ Honda CR-V 2.0i 02>/Stream 1.7i/2.0i 01> артикул 336052SX STELLOX в Алматы

336052SX STELLOX 336 052-SX_=325 52 !колодки дисковые з.\ Honda CR-V 2.0i 02>/Stream 1.7i/2.0i 01>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 336052SX
Наименование 336 052-SX_=325 52 !колодки дисковые з.\ Honda CR-V 2.0i 02>/Stream 1.7i/2.0i 01>
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 88,9
Толщина [мм] 15,4, 15,8
Высота [мм] 47,4
Тормозная установка Akebono
проверочное значение E190R-01023/423
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 0,904

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1) 2007.01 - Выпускается
HONDA FR-V (BE) 2.0 (BE3) 2007.01 - Выпускается
HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5) 2007.01 - Выпускается

Если хотите купить 336 052-SX_=325 52 !колодки дисковые з.\ Honda CR-V 2.0i 02>/Stream 1.7i/2.0i 01> STELLOX с артикулом 336052SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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