|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|336052SX
|Наименование
|336 052-SX_=325 52 !колодки дисковые з.\ Honda CR-V 2.0i 02>/Stream 1.7i/2.0i 01>
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|88,9
|Толщина [мм]
|15,4, 15,8
|Высота [мм]
|47,4
|Тормозная установка
|Akebono
|проверочное значение
|E190R-01023/423
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Вес [кг]
|0,904
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
FR-V (BE)
1.8 (BE1)
2007.01 - Выпускается
HONDA
FR-V (BE)
2.0 (BE3)
2007.01 - Выпускается
HONDA
FR-V (BE)
2.2 i CTDi (BE5)
2007.01 - Выпускается
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