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336 002B-SX_колодки дисковые задн.!\ Honda Accord 1.8-2.3/2.0TD 90-99, Rover 600 1.8-2.3 93> артикул 336002BSX STELLOX в Алматы

336002BSX STELLOX 336 002B-SX_колодки дисковые задн.!\ Honda Accord 1.8-2.3/2.0TD 90-99, Rover 600 1.8-2.3 93>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 336002BSX
Наименование 336 002B-SX_колодки дисковые задн.!\ Honda Accord 1.8-2.3/2.0TD 90-99, Rover 600 1.8-2.3 93>
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 88,9
Толщина [мм] 14,6
Высота [мм] 47,5
Тормозная установка Akebono
проверочное значение E190R-01023/057
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 0,767
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HONDA LEGEND IV (KB_) 3.5 V6 4WD (KB1) 2006.05 - 2012.12
HONDA LEGEND IV (KB_) 3.7 VTEC V6 4WD (KB2) 2006.05 - 2012.12

Если хотите купить 336 002B-SX_колодки дисковые задн.!\ Honda Accord 1.8-2.3/2.0TD 90-99, Rover 600 1.8-2.3 93> STELLOX с артикулом 336002BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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