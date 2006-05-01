|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|336002BSX
|Наименование
|336 002B-SX_колодки дисковые задн.!\ Honda Accord 1.8-2.3/2.0TD 90-99, Rover 600 1.8-2.3 93>
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|88,9
|Толщина [мм]
|14,6
|Высота [мм]
|47,5
|Тормозная установка
|Akebono
|проверочное значение
|E190R-01023/057
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Вес [кг]
|0,767
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с прижимной пластиной
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
LEGEND IV (KB_)
3.5 V6 4WD (KB1)
2006.05 - 2012.12
HONDA
LEGEND IV (KB_)
3.7 VTEC V6 4WD (KB2)
2006.05 - 2012.12
Если хотите купить 336 002B-SX_колодки дисковые задн.!\ Honda Accord 1.8-2.3/2.0TD 90-99, Rover 600 1.8-2.3 93> STELLOX с артикулом 336002BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита