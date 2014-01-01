|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|335002SX
|Наименование
|335 002-SX_=324 02=D5080M-01=FO633881 !колодки дисковые п.\ Honda Accord all 90-93/CR-V 2.0i 02>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|137,8
|Толщина [мм]
|18
|Высота [мм]
|52,5
|Тормозная установка
|Akebono
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Вес [кг]
|1,619
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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