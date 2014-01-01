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335 002-SX_=324 02=D5080M-01=FO633881 !колодки дисковые п.\ Honda Accord all 90-93/CR-V 2.0i 02> артикул 335002SX STELLOX в Алматы

335002SX STELLOX 335 002-SX_=324 02=D5080M-01=FO633881 !колодки дисковые п.\ Honda Accord all 90-93/CR-V 2.0i 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 335002SX
Наименование 335 002-SX_=324 02=D5080M-01=FO633881 !колодки дисковые п.\ Honda Accord all 90-93/CR-V 2.0i 02>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 137,8
Толщина [мм] 18
Высота [мм] 52,5
Тормозная установка Akebono
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 1,619

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 335 002-SX_=324 02=D5080M-01=FO633881 !колодки дисковые п.\ Honda Accord all 90-93/CR-V 2.0i 02> STELLOX с артикулом 335002SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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