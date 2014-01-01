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332 022B-SX_колодки дисковые !задн. \MB Vito 108 2.3D/110 2.3TD/113 2.0i 96-98 артикул 332022BSX STELLOX в Алматы

332022BSX STELLOX 332 022B-SX_колодки дисковые !задн. \MB Vito 108 2.3D/110 2.3TD/113 2.0i 96-98
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 332022BSX
Наименование 332 022B-SX_колодки дисковые !задн. \MB Vito 108 2.3D/110 2.3TD/113 2.0i 96-98
Высота [мм] 57,6
Сторона установки Задний мост

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 332 022B-SX_колодки дисковые !задн. \MB Vito 108 2.3D/110 2.3TD/113 2.0i 96-98 STELLOX с артикулом 332022BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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