|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|332010BSX
|Наименование
|332 010B-SX_колодки дисковые задн.!\ Peugeot 406 1.8-3.0/1.9TD/2.0HDi/2.1TD 95-04/607 all 00>
|Высота [мм]
|57,6
|Сторона установки
|Задний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PEUGEOT
607 (9D, 9U)
2.0 HDI
2005.09 - 2011.07
PEUGEOT
607 (9D, 9U)
2.2 16V
2005.09 - 2011.07
PEUGEOT
607 (9D, 9U)
2.2 HDi
2005.09 - 2011.07
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