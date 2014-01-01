|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|331000SX
|Наименование
|331 000-SX_=320 00=FDB604 !колодки дисковые п.\Nissan Primera/Almera 1.5-2.2D 90>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|129,2
|Толщина [мм]
|17,5
|Высота [мм]
|57,2
|Тормозная установка
|Girling
|проверочное значение
|E190R-01022/094
|Вес [кг]
|1,514
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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