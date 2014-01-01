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331 000-SX_=320 00=FDB604 !колодки дисковые п.\Nissan Primera/Almera 1.5-2.2D 90> артикул 331000SX STELLOX в Алматы

331000SX STELLOX 331 000-SX_=320 00=FDB604 !колодки дисковые п.\Nissan Primera/Almera 1.5-2.2D 90>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 331000SX
Наименование 331 000-SX_=320 00=FDB604 !колодки дисковые п.\Nissan Primera/Almera 1.5-2.2D 90>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 129,2
Толщина [мм] 17,5
Высота [мм] 57,2
Тормозная установка Girling
проверочное значение E190R-01022/094
Вес [кг] 1,514

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 331 000-SX_=320 00=FDB604 !колодки дисковые п.\Nissan Primera/Almera 1.5-2.2D 90> STELLOX с артикулом 331000SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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