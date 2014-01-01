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331 000B-SX_колодки дисковые п.!\ Nissan Primera 2.0/2.0TD 90-02/Almera 1.5/1.8/2.2TDi 00> артикул 331000BSX STELLOX в Алматы

331 000B-SX_колодки дисковые п.!\ Nissan Primera 2.0/2.0TD 90-02/Almera 1.5/1.8/2.2TDi 00>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 331000BSX
Наименование 331 000B-SX_колодки дисковые п.!\ Nissan Primera 2.0/2.0TD 90-02/Almera 1.5/1.8/2.2TDi 00>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 129,2
Толщина [мм] 17,5
Высота [мм] 57,2
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с пружиной
ограничение производителя Girling
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 331 000B-SX_колодки дисковые п.!\ Nissan Primera 2.0/2.0TD 90-02/Almera 1.5/1.8/2.2TDi 00> STELLOX с артикулом 331000BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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