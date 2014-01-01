|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|331000BSX
|Наименование
|331 000B-SX_колодки дисковые п.!\ Nissan Primera 2.0/2.0TD 90-02/Almera 1.5/1.8/2.2TDi 00>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|129,2
|Толщина [мм]
|17,5
|Высота [мм]
|57,2
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с пружиной
|ограничение производителя
|Girling
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с прижимной пластиной
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 331 000B-SX_колодки дисковые п.!\ Nissan Primera 2.0/2.0TD 90-02/Almera 1.5/1.8/2.2TDi 00> STELLOX с артикулом 331000BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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