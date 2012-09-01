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Вентилятор, охлаждение двигателя артикул 2999522SX STELLOX в Алматы

2999522SX STELLOX Вентилятор, охлаждение двигателя
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2999522SX
Наименование Вентилятор, охлаждение двигателя
Номинальная мощность [Вт] 240
Напряжение [В] 12
Диаметр [мм] 345
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD B-MAX (JK) 1.4 2012.10 - Выпускается
FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG 2012.10 - Выпускается
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi 2012.10 - Выпускается
FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi 2012.10 - Выпускается
FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti 2012.10 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI Van 1.25 2009.01 - Выпускается
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi 2009.01 - Выпускается
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi 2009.01 - Выпускается
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi 2009.01 - Выпускается

Если хотите купить Вентилятор, охлаждение двигателя STELLOX с артикулом 2999522SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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