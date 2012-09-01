|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999522SX
|Наименование
|Вентилятор, охлаждение двигателя
|Номинальная мощность [Вт]
|240
|Напряжение [В]
|12
|Диаметр [мм]
|345
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
B-MAX (JK)
1.4
2012.10 - Выпускается
FORD
B-MAX (JK)
1.4 LPG
2012.10 - Выпускается
FORD
B-MAX (JK)
1.5 TDCi
2012.10 - Выпускается
FORD
B-MAX (JK)
1.6 TDCi
2012.10 - Выпускается
FORD
B-MAX (JK)
1.6 Ti
2012.10 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.25
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.25
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.4
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.4 LPG
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.4 TDCi
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.4 TDCi
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.5 TDCi
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.6 TDCi
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI Van
1.25
2009.01 - Выпускается
FORD
FIESTA VI Van
1.4 TDCi
2009.01 - Выпускается
FORD
FIESTA VI Van
1.4 TDCi
2009.01 - Выпускается
FORD
FIESTA VI Van
1.6 TDCi
2009.01 - Выпускается
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