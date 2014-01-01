|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999514SX
|Наименование
|29-99514-SX_вентилятор отопителя!\ Seat Cordoba/Ibiza, VW Polo 1.0-2.0i/D 93-04
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей без кондиционера
|Количество втычных контактов
|2
|Рабочее напряжение [В]
|12
|Номинальная мощность [Вт]
|250
|Диаметр [мм]
|148
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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