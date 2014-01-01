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29-99445-SX_вентилятор охлаждения! \ Honda CR-V 2.0 02-06 артикул 2999445SX STELLOX в Алматы

2999445SX STELLOX 29-99445-SX_вентилятор охлаждения! \ Honda CR-V 2.0 02-06
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2999445SX
Наименование 29-99445-SX_вентилятор охлаждения! \ Honda CR-V 2.0 02-06
Оснащение / оборудование для автомобилей с кондиционером
Диаметр [мм] 305
Номинальная мощность [Вт] 200
Напряжение [В] 12
Количество втычных контактов 2
Вид коробки передач Механическая коробка передач, Автоматическая коробка передач

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 29-99445-SX_вентилятор охлаждения! \ Honda CR-V 2.0 02-06 STELLOX с артикулом 2999445SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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