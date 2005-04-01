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Вентилятор, охлаждение двигателя артикул 2999444SX STELLOX в Алматы

2999444SX STELLOX Вентилятор, охлаждение двигателя
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2999444SX
Наименование Вентилятор, охлаждение двигателя
Вид коробки передач Механическая коробка передач
Диаметр [мм] 335
Номинальная мощность [Вт] 300
Напряжение [В] 12
Количество втычных контактов 3,2
Оснащение / оборудование для автомобилей с кондиционером, для автомобилей без кондиционера

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN C3 II (SC_) 1.1 i 2009.11 - Выпускается
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 2005.04 - Выпускается
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 16V 2005.04 - Выпускается

Если хотите купить Вентилятор, охлаждение двигателя STELLOX с артикулом 2999444SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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