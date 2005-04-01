|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999444SX
|Наименование
|Вентилятор, охлаждение двигателя
|Вид коробки передач
|Механическая коробка передач
|Диаметр [мм]
|335
|Номинальная мощность [Вт]
|300
|Напряжение [В]
|12
|Количество втычных контактов
|3,2
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей с кондиционером, для автомобилей без кондиционера
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C3 II (SC_)
1.1 i
2009.11 - Выпускается
PEUGEOT
1007 (KM_)
1.4
2005.04 - Выпускается
PEUGEOT
1007 (KM_)
1.6 16V
2005.04 - Выпускается
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