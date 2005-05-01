|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999410SX
|Наименование
|Вентилятор, охлаждение двигателя
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей с кондиционером
|Диаметр [мм]
|380
|Номинальная мощность [Вт]
|380
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
2.0 dCi (JM1K)
2005.05 - 2008.11
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.5 dCi (BM16, CM16)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.6
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.6 Flex-Fuel
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
2.0
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
2.0 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
2.0 dCi (BM1K, CM1K)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.5 dCi (EM16)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
2.0 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.6
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.5 dCi (KM16)
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.6 16V Hi-Flex
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
2.0 dCi
2006.01 - 2009.08
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.5 dCi (JM16)
2005.10 - 2008.11
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.9 D
2005.10 - 2008.11
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
2.0 dCi (JM1K)
2005.10 - 2008.11
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