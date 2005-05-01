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Вентилятор, охлаждение двигателя артикул 2999410SX STELLOX в Алматы

2999410SX STELLOX Вентилятор, охлаждение двигателя
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2999410SX
Наименование Вентилятор, охлаждение двигателя
Оснащение / оборудование для автомобилей с кондиционером
Диаметр [мм] 380
Номинальная мощность [Вт] 380
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) 2005.05 - 2008.11
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM16, CM16) 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM16) 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 dCi 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.6 2006.01 - Выпускается
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16) 2006.01 - 2009.08
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex 2006.01 - 2009.08
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 2.0 dCi 2006.01 - 2009.08
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM16) 2005.10 - 2008.11
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 D 2005.10 - 2008.11
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) 2005.10 - 2008.11

Если хотите купить Вентилятор, охлаждение двигателя STELLOX с артикулом 2999410SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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