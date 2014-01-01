|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999369SX
|Наименование
|29-99369-SX_вентилятор охлаждения!\ Peugeot 406 2.0HDI/2.2HDI 99-04/607 2.0-3.0 00>
|Вид коробки передач
|Механическая коробка передач
|Диаметр [мм]
|380
|Номинальная мощность [Вт]
|174
|Количество втычных контактов
|2
|Напряжение [В]
|12
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей с кондиционером, для автомобилей без кондиционера
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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