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29-99369-SX_вентилятор охлаждения!\ Peugeot 406 2.0HDI/2.2HDI 99-04/607 2.0-3.0 00> артикул 2999369SX STELLOX в Алматы

2999369SX STELLOX 29-99369-SX_вентилятор охлаждения!\ Peugeot 406 2.0HDI/2.2HDI 99-04/607 2.0-3.0 00>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2999369SX
Наименование 29-99369-SX_вентилятор охлаждения!\ Peugeot 406 2.0HDI/2.2HDI 99-04/607 2.0-3.0 00>
Вид коробки передач Механическая коробка передач
Диаметр [мм] 380
Номинальная мощность [Вт] 174
Количество втычных контактов 2
Напряжение [В] 12
Оснащение / оборудование для автомобилей с кондиционером, для автомобилей без кондиционера

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 29-99369-SX_вентилятор охлаждения!\ Peugeot 406 2.0HDI/2.2HDI 99-04/607 2.0-3.0 00> STELLOX с артикулом 2999369SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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