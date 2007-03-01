|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999335SX
|Наименование
|29-99335-SX_вентилятор охлаждения!\ Peugeot 206 1.1-1.6 00>
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей с кондиционером
|Диаметр [мм]
|390
|Номинальная мощность [Вт]
|192
|Напряжение [В]
|12
|Количество втычных контактов
|2
|Вид коробки передач
|Механическая коробка передач, Автоматическая коробка передач
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PEUGEOT
206 седан
1.4
2007.03 - Выпускается
PEUGEOT
206 седан
1.6 16V
2007.03 - Выпускается
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