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/ Stellox 2999325SX 29-99325-SX_вентилятор охлаждения! с рамкой\ Chrysler PT-Cruiser 1.6-2.4 00-10

29-99325-SX_вентилятор охлаждения! с рамкой\ Chrysler PT-Cruiser 1.6-2.4 00-10 артикул 2999325SX STELLOX в Алматы

Производитель / Поставщик STELLOX № Производителя 2999325SX Наименование 29-99325-SX_вентилятор охлаждения! с рамкой\ Chrysler PT-Cruiser 1.6-2.4 00-10 Диаметр [мм] 418 Номинальная мощность [Вт] 162 Количество втычных контактов 3 Вид коробки передач Механическая коробка передач, Автоматическая коробка передач Оснащение / оборудование для автомобилей с кондиционером, для автомобилей без кондиционера показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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