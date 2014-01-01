|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999325SX
|Наименование
|29-99325-SX_вентилятор охлаждения! с рамкой\ Chrysler PT-Cruiser 1.6-2.4 00-10
|Диаметр [мм]
|418
|Номинальная мощность [Вт]
|162
|Количество втычных контактов
|3
|Вид коробки передач
|Механическая коробка передач, Автоматическая коробка передач
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей с кондиционером, для автомобилей без кондиционера
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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