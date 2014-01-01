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29-99325-SX_вентилятор охлаждения! с рамкой\ Chrysler PT-Cruiser 1.6-2.4 00-10 артикул 2999325SX STELLOX в Алматы

2999325SX STELLOX 29-99325-SX_вентилятор охлаждения! с рамкой\ Chrysler PT-Cruiser 1.6-2.4 00-10
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2999325SX
Наименование 29-99325-SX_вентилятор охлаждения! с рамкой\ Chrysler PT-Cruiser 1.6-2.4 00-10
Диаметр [мм] 418
Номинальная мощность [Вт] 162
Количество втычных контактов 3
Вид коробки передач Механическая коробка передач, Автоматическая коробка передач
Оснащение / оборудование для автомобилей с кондиционером, для автомобилей без кондиционера
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 29-99325-SX_вентилятор охлаждения! с рамкой\ Chrysler PT-Cruiser 1.6-2.4 00-10 STELLOX с артикулом 2999325SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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