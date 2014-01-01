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Вентилятор, охлаждение двигателя артикул 2999303SX STELLOX в Алматы

2999303SX STELLOX Вентилятор, охлаждение двигателя
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2999303SX
Наименование Вентилятор, охлаждение двигателя
Диаметр [мм] 418
Номинальная мощность [Вт] 390
Напряжение [В] 12
Количество втычных контактов 3

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Вентилятор, охлаждение двигателя STELLOX с артикулом 2999303SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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