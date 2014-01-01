|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999303SX
|Наименование
|Вентилятор, охлаждение двигателя
|Диаметр [мм]
|418
|Номинальная мощность [Вт]
|390
|Напряжение [В]
|12
|Количество втычных контактов
|3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Вентилятор, охлаждение двигателя STELLOX с артикулом 2999303SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита