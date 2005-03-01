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29-99255-SX_вентилятор охлаждения!\ Chevrolet Lacetti 1.6i 05> артикул 2999255SX STELLOX в Алматы

2999255SX STELLOX 29-99255-SX_вентилятор охлаждения!\ Chevrolet Lacetti 1.6i 05>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2999255SX
Наименование 29-99255-SX_вентилятор охлаждения!\ Chevrolet Lacetti 1.6i 05>
Вид коробки передач Автоматическая коробка передач
Напряжение [В] 12
Номинальная мощность [Вт] 120
Диаметр [мм] 315
Оснащение / оборудование для автомобилей с кондиционером, для автомобилей без кондиционера

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 2005.03 - Выпускается

Если хотите купить 29-99255-SX_вентилятор охлаждения!\ Chevrolet Lacetti 1.6i 05> STELLOX с артикулом 2999255SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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