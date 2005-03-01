|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999255SX
|Наименование
|29-99255-SX_вентилятор охлаждения!\ Chevrolet Lacetti 1.6i 05>
|Вид коробки передач
|Автоматическая коробка передач
|Напряжение [В]
|12
|Номинальная мощность [Вт]
|120
|Диаметр [мм]
|315
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей с кондиционером, для автомобилей без кондиционера
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
LACETTI (J200)
1.6
2005.03 - Выпускается
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