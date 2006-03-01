|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999044SX
|Наименование
|29-99044-SX_вентилятор отопителя!\ Nissan Mikra K12 03>/Note E11 06>
|Напряжение [В]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.4
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.5 dCi
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.5 dCi
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.5 dCi
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.6
2006.03 - 2012.06
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