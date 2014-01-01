|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999020SX
|Наименование
|29-99020-SX_вентилятор охлаждения!\ VW Passat 1.8/1.9TDi 88-98
|Наружный диаметр [мм]
|303
|Номинальная мощность [Вт]
|80
|Мощность [Ватт]
|250
|Количество присоединений
|3
|Вид эксплуатации
|электрический
|Число крыльев
|10
|Вес [кг]
|2,645
|необходимое количество
|1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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