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29-99018-SX_вентилятор охлаждения !\ VW Golf III 1.6-2.0/1.9TDI артикул 2999018SX STELLOX в Алматы

2999018SX STELLOX 29-99018-SX_вентилятор охлаждения !\ VW Golf III 1.6-2.0/1.9TDI
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2999018SX
Наименование 29-99018-SX_вентилятор охлаждения !\ VW Golf III 1.6-2.0/1.9TDI
Наружный диаметр [мм] 303
Номинальная мощность [Вт] 250
Мощность [Ватт] 80
Количество присоединений 3
Вид эксплуатации электрический
Число крыльев 11
Вес [кг] 3,68
необходимое количество 1

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 29-99018-SX_вентилятор охлаждения !\ VW Golf III 1.6-2.0/1.9TDI STELLOX с артикулом 2999018SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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