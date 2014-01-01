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29-99009-SX_вентилятор охлаждения !\ VW Golf I/II 1.6-1.8 84-91 артикул 2999009SX STELLOX в Алматы

2999009SX STELLOX 29-99009-SX_вентилятор охлаждения !\ VW Golf I/II 1.6-1.8 84-91
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2999009SX
Наименование 29-99009-SX_вентилятор охлаждения !\ VW Golf I/II 1.6-1.8 84-91
Наружный диаметр [мм] 280
Номинальная мощность [Вт] 150
Мощность [Ватт] 250
Количество присоединений 3
Вид эксплуатации электрический
Число крыльев 6
Вес [кг] 3
необходимое количество 1

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 29-99009-SX_вентилятор охлаждения !\ VW Golf I/II 1.6-1.8 84-91 STELLOX с артикулом 2999009SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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