|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999008SX
|Наименование
|29-99008-SX_вентилятор охлаждения!\ VW T4 all 91-04
|Диаметр [мм]
|282
|Вес [кг]
|3,5
|Напряжение [В]
|12
|Номинальная мощность [Вт]
|205
|Число крыльев
|11
|Вид эксплуатации
|электрический
|Количество втычных контактов
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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