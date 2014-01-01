|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999005SX
|Наименование
|29-99005-SX_вентилятор охлаждения!\ Audi A3, VW Golf 4/Bora 1.4-2.0/1.9TDI 96>
|Наружный диаметр [мм]
|345
|Мощность [Ватт]
|100
|Номинальная мощность [Вт]
|60
|Количество присоединений
|3
|Число крыльев
|7
|Вид эксплуатации
|электрический
|Вес [кг]
|1,5
|необходимое количество
|1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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