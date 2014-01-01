|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999004SX
|Наименование
|29-99004-SX_вентилятор охлаждения!\ VW Golf3/ Passat3 88г.>
|Диаметр [мм]
|317
|Номинальная мощность [Вт]
|76
|Мощность [Ватт]
|100
|Вид эксплуатации
|электрический
|Количество втычных контактов
|3
|Число крыльев
|7
|Вес [кг]
|2,5
|необходимое количество
|1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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