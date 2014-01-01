|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999003SX
|Наименование
|29-99003-SX_вентилятор охлаждения!\ Audi A4 95-01
|Наружный диаметр [мм]
|280
|Номинальная мощность [Вт]
|300
|Количество присоединений
|2
|Вид эксплуатации
|электрический
|Число крыльев
|8
|Вес [кг]
|2,31
|необходимое количество
|1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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