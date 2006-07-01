|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998822SX
|Наименование
|29-98822-SX_трос ручного тормоза!\ Chevrolet Captiva 2.4 07>
|Сторона установки
|сзади
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
ANTARA A (L07)
2.0 CDTI
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.0 CDTI
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.0 CDTI
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.0 CDTI 4x4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.4 4x4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.4 LPG
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.4 LPG 4x4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
3.2 V6
2006.07 - 2011.12
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