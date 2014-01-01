|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998821SX
|Наименование
|29-98821-SX_трос ручного тормоза! задн. п.\ Mitsubishi Carisma 1.9DT 00-04
|Сторона установки
|сзади справа
|Вес [кг]
|0,545
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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