|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998734SX
|Наименование
|29-98734-SX_трос ручного тормоза! п.\ Toyota Avensis Sedan SW 98>
|Сторона установки
|сзади справа
|Длина 1 / длина 2 [мм]
|1789/1478
|Вес [кг]
|0,690
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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