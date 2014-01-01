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29-98729-SX_трос ручного тормоза! л.\ Toyota Avensis Sedan SW 98> артикул 2998729SX STELLOX в Алматы

2998729SX STELLOX 29-98729-SX_трос ручного тормоза! л.\ Toyota Avensis Sedan SW 98>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2998729SX
Наименование 29-98729-SX_трос ручного тормоза! л.\ Toyota Avensis Sedan SW 98>
Сторона установки сзади слева
Тип тормоза Барабанный тормозной механизм
Длина 1 / длина 2 [мм] 1820/1520
Вес [кг] 0,728

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 29-98729-SX_трос ручного тормоза! л.\ Toyota Avensis Sedan SW 98> STELLOX с артикулом 2998729SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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