|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998729SX
|Наименование
|29-98729-SX_трос ручного тормоза! л.\ Toyota Avensis Sedan SW 98>
|Сторона установки
|сзади слева
|Тип тормоза
|Барабанный тормозной механизм
|Длина 1 / длина 2 [мм]
|1820/1520
|Вес [кг]
|0,728
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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