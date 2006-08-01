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29-98727-SX_трос ручного тормоза! л.+п.\ Renault Master, Opel Movano 97> артикул 2998727SX STELLOX в Алматы

2998727SX STELLOX 29-98727-SX_трос ручного тормоза! л.+п.\ Renault Master, Opel Movano 97>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2998727SX
Наименование 29-98727-SX_трос ручного тормоза! л.+п.\ Renault Master, Opel Movano 97>
Сторона установки сзади слева, сзади справа
Тип тормоза Барабанный тормозной механизм
Длина [мм] 1420
Вес [кг] 0,528
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
OPEL MOVANO A c бортовой платформой/ходовая часть (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 2006.08 - Выпускается
RENAULT MASTER II Автобус (JD) 2.5 dCi 2006.08 - Выпускается
RENAULT MASTER II Автобус (JD) 2.5 dCi 2006.08 - Выпускается
RENAULT MASTER II Автобус (JD) 2.5 dCi 2006.08 - Выпускается
RENAULT MASTER II Фургон (FD) 2.5 dCi 2006.08 - 2010.01
RENAULT MASTER II Фургон (FD) 2.5 dCi 2006.08 - 2010.01

Если хотите купить 29-98727-SX_трос ручного тормоза! л.+п.\ Renault Master, Opel Movano 97> STELLOX с артикулом 2998727SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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