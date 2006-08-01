|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998727SX
|Наименование
|29-98727-SX_трос ручного тормоза! л.+п.\ Renault Master, Opel Movano 97>
|Сторона установки
|сзади слева, сзади справа
|Тип тормоза
|Барабанный тормозной механизм
|Длина [мм]
|1420
|Вес [кг]
|0,528
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
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