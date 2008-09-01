|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998703SX
|Наименование
|Тросик, cтояночный тормоз
|Сторона установки
|сзади
|Длина [мм]
|1394
|Тип тормоза
|Дисковой тормозной механизм
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153)
2008.09 - Выпускается
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