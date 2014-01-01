|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998677SX
|Наименование
|29-98677-SX_трос ручного тормоза левый+правый!\ Opel Vectra 1.6i/2.2i/1.7TD/2.0TD 95-02
|Сторона установки
|сзади слева, сзади справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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